Стала известна судьба летевших с предполагаемым зараженным коронавирусом россиян

За пассажирами, которые летели из Шанхая в Петербурге на одном самолете с предполагаемым носителем смертельного коронавируса, будет установлено медицинское наблюдение. О судьбе этих россиян «Интерфаксу» рассказал представитель регионального управления Роспотребнадзора.

По его словам, поликлиники по месту жительства должны составить списки находившихся на борту и проверить их состояние. «Думаю, что какое-то контактное наблюдение они должны установить», — добавил собеседник агентства.

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