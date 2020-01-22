В России оценили вероятность эпидемии из-за китайского коронавируса

Россия в высокой степени готова к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса 2019-nCoV, заявил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Его слова приводит РИА Новости. Он также оценил вероятность эпидемии из-за китайского вируса и сказал, что этого не произойдет.

«Людей пугают (...), а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX века, где умрут десятки миллионов. Такого не будет», — сказал Петров. По его мнению, это невозможно при современном уровне развития здравоохранения.

Петров подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.

Ранее появилась информация о том, что в Петербурге двух пассажиров, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Один из них россиянин, другой — китайский студент. У обоих симптомы ОРВИ. В Минздраве России заявили, что на точное установление диагноза потребуется время — исследования могут занять несколько дней.

За пассажирами, которые летели из Шанхая в Петербурге на одном самолете с предполагаемым носителем смертельного коронавируса, должно быть установлено медицинское наблюдение, рассказал представитель петербургского регионального управления Роспотребнадзора.

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