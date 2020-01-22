Появилось фото спрятанного под купол авиапассажира со смертельным вирусом

В сети появилась фотография госпитализированного с подозрением на смертельный китайский коронавирус авиапассажира в аэропорту Санкт-Петербурга. Кадр опубликовало издание Baza.

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На снимках видно, как медики в защитных костюмах на носилках поднимают в машину скорой помощи мужчину, спрятанного под воздухонепроницаемый купол.

Отмечается, что все помещения Пулково, где находился пассажир, уже обработали специальными хлоросодержащими составами.

22 января врачи госпитализировали прибывшего из Шанхая 23-летнего гражданина России. В настоящий момент он находится в больнице с повышенной температурой.

Ранее с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали пассажирку из аэропорта Хабаровска. Женщина прибыла в Россию из Харбина ночным рейсом 21 января. По результатам проверки всех пассажиров оказалось, что у одной из туристок значительно повышена температура.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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