Число жертв нового китайского вируса выросло в два раза

В Китае скончались еще несколько человек, заразившихся новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Число умерших выросло практически в два раза, сообщает South China Morning Post.
По новым данным, жертвами китайского вируса стали 17 человек. Общее число заболевших на данный момент — 455. Ранее сообщалось о девяти погибших.
22 января стало известно, что в России первый случай заболевания заподозрили у мужчины, который прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая.
Первые заболевшие новым вирусом появились в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор заразившихся обнаружили во множестве городов по всему Китаю, а также в других странах, в том числе в Южной Корее, Японии и США.
Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Китайские власти пытаются остановить распространение эпидемии. Заболевших изолируют от общества, а всех контактировавших с ними проверяют на наличие вируса.