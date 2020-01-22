Число жертв нового китайского вируса выросло в два раза

В Китае скончались еще несколько человек, заразившихся новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Число умерших выросло практически в два раза, сообщает South China Morning Post.

Материалы по теме В России заподозрили два заболевания коронавирусом из Китая Вирус убил уже 17 человек и признан биологической угрозой для населения России

По новым данным, жертвами китайского вируса стали 17 человек. Общее число заболевших на данный момент — 455. Ранее сообщалось о девяти погибших.

22 января стало известно, что в России первый случай заболевания заподозрили у мужчины, который прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

Первые заболевшие новым вирусом появились в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор заразившихся обнаружили во множестве городов по всему Китаю, а также в других странах, в том числе в Южной Корее, Японии и США.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Китайские власти пытаются остановить распространение эпидемии. Заболевших изолируют от общества, а всех контактировавших с ними проверяют на наличие вируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru