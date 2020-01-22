Трамп рассказал о плане по борьбе со смертельным вирусом из Китая

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на проникновение в США смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом он рассказал во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, передает Reuters.

«У нас есть план, так что, думаю, мы справимся с вирусом... Мы уже отлично справляемся», — заявил американский лидер. Он отметил, что вопросом коронавируса занимаются профессионалы в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control).

Ранее, 21 января, стало известно, что в США выявили первый случай заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус обнаружили в городе Сиэтл у путешественника из Китая, сообщили городские власти. Информацию об этом подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли девять человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.

Известно, что вирус передается в том числе от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Количество заболевших увеличилось до 440 человек.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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