Трамп рассказал о плане по борьбе со смертельным вирусом из Китая

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на проникновение в США смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом он рассказал во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, передает Reuters.

«У нас есть план, так что, думаю, мы справимся с вирусом... Мы уже отлично справляемся», — заявил американский лидер. Он отметил, что вопросом коронавируса занимаются профессионалы в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control).

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Ранее, 21 января, стало известно, что в США выявили первый случай заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус обнаружили в городе Сиэтл у путешественника из Китая, сообщили городские власти. Информацию об этом подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли девять человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.

Известно, что вирус передается в том числе от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Количество заболевших увеличилось до 440 человек.

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