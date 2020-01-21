В Северной Корее испугались китайского вируса и решили закрыть границу

Северная Корея заявила, что закрывает границу для иностранных туристов из-за опасности распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

«КНДР временно запретит всем иностранным туристам въезд в Северную Корею, пока власти не почувствуют, что коронавирус находится под контролем», — заявила в разговоре с агентством представитель китайского туроператора Young Pioneer Tours Рован Бэрд (Rowan Beard).

Испуг КНДР может быть связан с большим потоком китайских туристов, приезжающих в Северную Корею. По данным издания South China Morning Post, ежегодно страну посещают около 350 тысяч граждан КНР.

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Ранее 21 января в России признали, что коронавирус представляет биологическую угрозу для населения страны. Также было объявлено, что в России начинают работу над вакциной.

По последним данным, от смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV умерли шесть человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде. Известно, что вирус передается от человека к человеку. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек.

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