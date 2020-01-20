Новый смертельный вирус стал поводом для экстренной встречи ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) проведет в среду экстренное заседание из-за нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Встреча состоится в среду, 22 января. На ней будет принято решение, считать ли вспышку вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Также будут выработаны рекомендации для борьбы с 2019-nCoV.

Ранее в январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Впоследствии его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса. Заболевание также было выявлено в Таиланде и Японии.

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