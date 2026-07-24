В российском селе пожаловались на зловоние от затопленного фекалиями поля

Житель села в Башкирии пожаловался на зловоние от затопленного фекалиями поля

Житель одного из сел в Башкирии пожаловался на зловоние от затопленного фекалиями поля. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Молодой человек продемонстрировал источник неприятного запаха на окраине села Булгаково, где более четырех месяцев копятся канализационные отходы. «Это то, что вышло из моей попы и из попы вот этих вот всех домов», — заявил он, указав сначала на многоэтажные дома позади себя, а затем на фекальный ручей в поле возле себя.

Юноша утверждает, что прорыв на поле случился еще весной и с того момента территория день за днем загрязняется нечистотами — из-за этого в округе стоит страшная вонь. При этом управляющая компания, утверждает местный житель, бездействует.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы на берегах озера Ягодное.