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23:37, 24 июля 2026 (обновлено: 00:03, 25 июля 2026)Экономика

В российском селе пожаловались на зловоние от затопленного фекалиями поля

Житель села в Башкирии пожаловался на зловоние от затопленного фекалиями поля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Житель одного из сел в Башкирии пожаловался на зловоние от затопленного фекалиями поля. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Молодой человек продемонстрировал источник неприятного запаха на окраине села Булгаково, где более четырех месяцев копятся канализационные отходы. «Это то, что вышло из моей попы и из попы вот этих вот всех домов», — заявил он, указав сначала на многоэтажные дома позади себя, а затем на фекальный ручей в поле возле себя.

Юноша утверждает, что прорыв на поле случился еще весной и с того момента территория день за днем загрязняется нечистотами — из-за этого в округе стоит страшная вонь. При этом управляющая компания, утверждает местный житель, бездействует.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы на берегах озера Ягодное.

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