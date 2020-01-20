Установлен способ передачи смертельного китайского вируса

Смертельный китайский коронавирус может передаваться от человека к человеку. Такое заявление сделал глава комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

Этот способ передачи был установлен после того, как в провинции Гуандун диагностировали два случая заражения вирусом у людей, которые не были в Ухане — эпицентре заболевания. При этом члены их семьи ездили туда и заразились новым типом коронавируса. «Точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку», — отметил Чжун.

Ранее стало известно, что в городе Ухань всего зарегистрировано 217 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в крайне тяжелом. Состояние остальных пациентов остается стабильным.

До этого ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек.

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