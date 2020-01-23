Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки

Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка <...> лежит в инфекционной больнице города Минска. <...> Она вернулась из Китая пару днями ранее», — написал он на своей странице в соцсети.

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Ранее стало известно, что и россиянину, и гражданину КНР, которых госпитализировали с подозрением на смертельный коронавирус, поставили диагноз ОРВИ. В больнице имени Боткина сообщили, что пациенты пройдут углубленное обследование и получат необходимую медицинскую помощь.

Вместе с тем в связи с распространением смертельного короновируса из Китая Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Все приезжающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV уже достигло 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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