В Китае закрыли родину коронавируса 2019-nCoV — город Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что авиарейсы, автобусы и поезда из Уханя временно не будут отправляться. Запрет на выезд из города был введен во вторник, 21 января. Сроки действия запрета не оговорены. Также сообщается о закрытии региональными властями въезда в Ухань для междугородних автобусов. Пассажиров на вокзалах и в аэропортах Уханя тщательно обследуют.

Ранее россияне, побывавшие в Китае с тех пор, как там были выявлены первые случаи заражения смертельным коронавирусом, раскрыли реальную ситуацию в регионе. Туристы отметили, что в Китае о коронавирусе вообще не говорят, и посчитали, что ситуация с вирусом может быть «хуже, чем пишут в прессе».

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В связи с ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Все приезжающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру. В Госдуме заявили, что Россия в высокой степени готова к противостоянию угрозе распространения коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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