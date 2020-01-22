Побывавшие в Китае россияне раскрыли реальную ситуацию со смертельным вирусом

Россияне, побывавшие в Китае с тех пор, как там были выявлены первые случаи заражения смертельным коронавирусом, раскрыли реальную ситуацию в регионе. О том, что на самом деле происходит в стране, они рассказали в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«В Китае о коронавирусе вообще не говорят. Наверное, потому что боятся распугать туристов, — там очень много русских, они прилетали на протяжении нашего отпуска», — отметила туристка Елизавета. По ее словам, на острове Хайнань, где она отдыхала, закрыли крупнейший рынок, так как там продавались морепродукты, которые могут быть источником инфекции.

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Путешественница также сообщила, что узнала о вспышке заболевания случайно, когда во время отдыха отравилась и начала искать информацию о симптомах в сети. К концу отпуска у нее по-прежнему оставалась высокая температура, однако ни в аэропорту вылета, ни по прибытии в Россию пассажирку не подвергали дополнительному досмотру.

В свою очередь бизнесмен Феликс, филиалы компании которого расположены в Гонконге и Гуанчжоу, считает, что ситуация с вирусом может быть «хуже, чем пишут в прессе». «В Китае проблему особо не освещают и удаляют сообщения о вирусе из социальных сетей и даже мессенджеров. То есть если люди переписываются и говорят об эпидемии — их сообщения просто исчезают», — подчеркнул он.

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Собеседник «Ленты.ру» добавил, что китайские жители напуганы, ходят по улицам в респираторах, стараются обезопасить себя и реже появляться в общественных местах. Кроме того, в некоторых городах по улицам ездит спецтранспорт, распыляющий дезинфицирующие средства.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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