Стали известны диагнозы туристов в России с подозрением на коронавирус

Стали известны диагнозы туристов, прибывших в российские города и госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС и принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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По данным петербургского комитета по здравоохранению, китайский турист, отправленный в больницу из аэропорта Пулково, не заражен смертельным китайским коронавирусом. «У гражданина Китая не подтвердился коронавирус», — заявила представитель ведомства, передает ТАСС. У него выявлены симптомы ОРВИ. При этом анализы второго, российского гражданина, будут готовы только в четверг, 23 января.

В пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево, откуда был госпитализирован пассажир рейса, летевший из таиландского Бангкока, заявили, что у пассажира пищевое отравление. Он оказался гражданином Канады.

Ранее сообщалось, что за всеми пассажирами, которые летели из Шанхая в Петербург на одном самолете с предполагаемым носителем смертельного коронавируса, будет установлено медицинское наблюдение.

О первом возможном случае заражения вирусом на территории России стало известно ранее, 22 января. Госпитализированный мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Известно, что он летел с пересадками в Красноярске и Москве.

Основные симптомы вируса — высокая температура, кашель с мокротой, утомление. По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек.

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