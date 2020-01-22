Стали известны диагнозы туристов в России с подозрением на коронавирус

Стали известны диагнозы туристов, прибывших в российские города и госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС и принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По данным петербургского комитета по здравоохранению, китайский турист, отправленный в больницу из аэропорта Пулково, не заражен смертельным китайским коронавирусом. «У гражданина Китая не подтвердился коронавирус», — заявила представитель ведомства, передает ТАСС. У него выявлены симптомы ОРВИ. При этом анализы второго, российского гражданина, будут готовы только в четверг, 23 января.
В пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево, откуда был госпитализирован пассажир рейса, летевший из таиландского Бангкока, заявили, что у пассажира пищевое отравление. Он оказался гражданином Канады.
Ранее сообщалось, что за всеми пассажирами, которые летели из Шанхая в Петербург на одном самолете с предполагаемым носителем смертельного коронавируса, будет установлено медицинское наблюдение.
О первом возможном случае заражения вирусом на территории России стало известно ранее, 22 января. Госпитализированный мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Известно, что он летел с пересадками в Красноярске и Москве.
Основные симптомы вируса — высокая температура, кашель с мокротой, утомление. По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек.