Брэдли Купер и Джиджи Хадид подогрели слухи о прошедшей свадьбе

Page Six: Актера Купера и супермодель Хадид заметили с кольцами на безымянных пальцах

Актер Брэдли Купер и супермодель Джиджи Хадид подогрели слухи о прошедшей свадьбе. Об этом пишет Page Six.

Знаменитости были замечены в Париже во время прогулки. 51-летний Купер предстал перед камерами папарацци в черной футболке, темно-серых брюках, солнцезащитных очках и белой бейсболке. 31-летняя манекенщица, в свою очередь, попала в объективы в белой майке и голубых джинсах.

При этом журналисты издания заметили, что на безымянных пальцах возлюбленных присутствовали кольца. Репортеры уже обратились за комментариями к представителям пары, но ответ пока не получили.

В январе появились подробности о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Отмечалось, что пара была серьезно настроена по отношению друг к другу, однако на новые шаги пока не решалась.