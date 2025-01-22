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19:17, 22 января 2025Ценности

Раскрыты подробности о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера

People: Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер не готовы к помолвке
Екатерина Ештокина

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Раскрыты подробности о помолвке модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера. Соответствующий материал публикует издание People.

Как рассказал анонимный источник, пара серьезно настроена по отношению друг к другу, однако на новые шаги пока не готова. «Помолвка станет большим шагом. Ни один из них не хочет торопиться, но это не значит, что они не счастливы. Их семьи проводят время вместе, как и их дети. Это очень мило», — рассказал инсайдер.

Кроме того, собеседник издания уточнил, что именно свободолюбивый дух Хадид пробуждает в Купере его лучшую сторону. «Они очень счастливы. Они заняты работой, но также отдают приоритет своим отношениям и дочерям», — заявил он.

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21 января Купера и Хадид впервые за долгое время заметили на публике. Знаменитости посетили футбольный матч в Филадельфии.

В октябре 2024 года Джиджи Хадид и Брэдли Купер на свидании попали в объективы папарацци. Уличные фотографы сняли влюбленных знаменитостей на улице Лос-Анджелеса.

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