Джиджи Хадид и Брэдли Купер на свидании попали в объективы папарацци

Папарацци сняли модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера на свидании

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер на свидании попали в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли влюбленных знаменитостей на улице Лос-Анджелеса. Пара отправилась за продуктами в местный магазин здорового питания, после чего Купер нес в руках два пакета с покупками. При этом он надел серые штаны, полосатую футболку и зеленую кепку.

Его спутница, в свою очередь, была в черных брюках, майке на широких бретелях и кардигане. В руках она держала стакан с напитком.

В июле стало известно о намерении Брэдли Купера жениться на Джиджи Хадид. По данным инсайдера, актер давно готов сделать манекенщице предложение руки и сердца.