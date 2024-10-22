Джиджи Хадид и Брэдли Купер на свидании попали в объективы папарацци

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер на свидании попали в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Уличные фотографы сняли влюбленных знаменитостей на улице Лос-Анджелеса. Пара отправилась за продуктами в местный магазин здорового питания, после чего Купер нес в руках два пакета с покупками. При этом он надел серые штаны, полосатую футболку и зеленую кепку.
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Его спутница, в свою очередь, была в черных брюках, майке на широких бретелях и кардигане. В руках она держала стакан с напитком.
В июле стало известно о намерении Брэдли Купера жениться на Джиджи Хадид. По данным инсайдера, актер давно готов сделать манекенщице предложение руки и сердца.