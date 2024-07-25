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16:16, 25 июля 2024Ценности

Стало известно о намерении Брэдли Купера жениться на Джиджи Хадид

Daily Mail: актер Брэдли Купер решил жениться на модели Джиджи Хадид
Брэдли Купер

Брэдли Купер. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Стало известно о намерении актера Брэдли Купера жениться на модели Джиджи Хадид. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

По данным инсайдера, актер давно готов сделать манекенщице предложение руки и сердца. «Брэдли уже решил, что собирается сделать Джиджи предложение. Они обсуждали семью еще в самом начале отношений. Все это время они доказывали друг другу свои намерения, а сейчас их брак — вопрос времени», — заявил источник.

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При этом, по словам собеседника издания, на данный момент у Купера есть несколько незавершенных проектов, по окончании которых он планирует сосредоточиться на Хадид. Уточняется, что актер уже получил одобрение ее семьи и друзей. Также известно, что дети Хадид и Купера от первых браков дружат, что, по словам инсайдера, было важно для актера.

В апреле был раскрыт неожиданный факт об отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид. По словам анонимного источника, родственники знаменитостей мечтают о том, чтобы Купер и Хадид поскорее создали семью. При этом они осознают, насколько звезды заняты и самодостаточны, уточнил инсайдер.

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      Екатерина Ештокина
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