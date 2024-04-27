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14:21, 27 апреля 2024Ценности

Раскрыт неожиданный факт об отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Раскрыт неожиданный факт об отношениях актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид. Соответствующую информацию публикует издание ET.

По словам анонимного источника, родственники знаменитостей мечтают о том, чтобы Купер и Хадид поскорее создали семью. При этом они осознают, насколько звезды заняты и самодостаточны, уточнил инсайдер.

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Кроме того, стало известно, что звезды открыто обсуждают перспективы совместного будущего. В то же время уточняется, что они не забывают о работе и детях.

«Общение — это ключевой момент между ними. Оба открыты и честны друг с другом и в отношении своего будущего», — заключил он.

Ранее в апреле Брэдли Купер отправился с Джиджи Хадид в совместный отпуск с певицей Тейлор Свифт и ее избранником Трэвисом Келси в Калифорнию.

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      Екатерина Ештокина
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