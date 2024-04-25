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18:44, 25 апреля 2024Ценности

Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид отправились в совместный отпуск с певицей Тейлор Свифт и ее избранником Трэвисом Келси в Калифорнию. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По данным издания, мать возлюбленного Свифт, который является игроком американского футбола, проговорилась о планах сына на путешествие парами. Так, женщина посетила саммит QVC Age of Possibility в Лас-Вегасе и рассказала о намеченном отпуске знаменитостей.

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В марте Брэдли Купер вышел в свет вместе с Джиджи Хадид. Фотографы засняли пару, которая держалась за руки, во время прогулки по улицам Манхэттена в Нью-Йорке. На размещенных снимках 28-летняя манекенщица предстала в светлых широких штанах с ремешком, а также в зеленом худи с принтом Микки Мауса.

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      Екатерина Ештокина
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