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16:27, 28 марта 2024Ценности

Брэдли Купер вышел в свет вместе с Джиджи Хадид

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид вышли вместе в свет. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Фотографы засняли пару, которая держалась за руки, во время прогулки по улицам Манхэттена в Нью-Йорке. На размещенных снимках 28-летняя манекенщица предстала в светлых широких штанах с ремешком, а также в зеленом худи с принтом Микки Мауса. Помимо этого, звезда надела черную шапку, несколько цепей и солнцезащитные очки.

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В свою очередь 49-летний актер надел классические серые брюки, рубашку в клетку и темно-синее пальто средней длины. Кроме того, Купер примерил черные туфли.

В феврале Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании. Актер и манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене.

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      Екатерина Ештокина
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