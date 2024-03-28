Брэдли Купер вышел в свет вместе с Джиджи Хадид

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид вышли вместе в свет. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Фотографы засняли пару, которая держалась за руки, во время прогулки по улицам Манхэттена в Нью-Йорке. На размещенных снимках 28-летняя манекенщица предстала в светлых широких штанах с ремешком, а также в зеленом худи с принтом Микки Мауса. Помимо этого, звезда надела черную шапку, несколько цепей и солнцезащитные очки.

В свою очередь 49-летний актер надел классические серые брюки, рубашку в клетку и темно-синее пальто средней длины. Кроме того, Купер примерил черные туфли.

В феврале Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании. Актер и манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене.