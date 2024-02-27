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13:25, 27 февраля 2024Ценности

Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании

Брэдли Купер

Брэдли Купер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Папарацци заметили актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид на свидании в Нью-Йорке, США. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

49-летний актер и 28-летняя манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене. Купер надел для данного случая черное худи, спортивные штаны и кроссовки, дополнив образ серой шапкой и солнцезащитными очками.

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Хадид, в свою очередь, примерила широкие синие джинсы, белый трикотажный топ и коричневый вязаный кардиган. Кроме того, звезда прошлась в кроссовках и с ярко-желтой сумкой. При этом она собрала волосы и надела белые солнцезащитные очки.

В январе Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили вместе перед вылетом из аэропорта Нью-Йорка. На размещенных кадрах знаменитости запечатлены в сопровождении телохранителей.

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      Екатерина Ештокина
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