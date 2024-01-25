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15:18, 25 января 2024Ценности

Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили вместе в аэропорту

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Папарацци заметили модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера перед вылетом из аэропорта Нью-Йорка. Соответствующие снимки приводит Page Six.

На размещенных кадрах знаменитости запечатлены в сопровождении телохранителей. Так, 28-летняя манекенщица была одета в широкие джинсы с высокой посадкой, белый кроп-топ, черную куртку и зеленую бейсболку. 49-летний актер, в свою очередь, предпочел черную куртку, джинсы и клетчатую рубашку. Кроме того, он взял с собой наушники.

Ранее Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид сфотографировали вместе на семейном ужине. Тогда папарацци сняли звезду «Мальчишника в Вегасе» и его мать Глорию Кампано у ресторана Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, в который они приехали после премии «Золотой глобус». Позже к ним присоединилась Хадид.

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      Мария Винар
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