Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили вместе в аэропорту

Папарацци заметили модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера перед вылетом из аэропорта Нью-Йорка. Соответствующие снимки приводит Page Six.

На размещенных кадрах знаменитости запечатлены в сопровождении телохранителей. Так, 28-летняя манекенщица была одета в широкие джинсы с высокой посадкой, белый кроп-топ, черную куртку и зеленую бейсболку. 49-летний актер, в свою очередь, предпочел черную куртку, джинсы и клетчатую рубашку. Кроме того, он взял с собой наушники.

Ранее Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид сфотографировали вместе на семейном ужине. Тогда папарацци сняли звезду «Мальчишника в Вегасе» и его мать Глорию Кампано у ресторана Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, в который они приехали после премии «Золотой глобус». Позже к ним присоединилась Хадид.