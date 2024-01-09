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16:45, 9 января 2024Ценности

Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили вместе с его матерью в ресторане

Фото: Mike Blake / Reuters

Папарацци заметили американского актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид вместе на семейном ужине. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сфотографировали звезду «Мальчишника в Вегасе» и его мать Глорию Кампано у ресторана Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, в который они приехали после премии «Золотой глобус». На размещенных кадрах видно, что Брэдли был одет в черный классический смокинг, а его родственница — в платье с полупрозрачным подолом и меховую куртку.

Позже к ним присоединилась Хадид, которая выбрала топ с открытыми плечами и широкие брюки черного цвета. Кроме того, манекенщица надела длинное пальто и остроносые ботинки в тон. Отмечается, что после встречи девушка вышла из ресторана отдельно от Купера и его матери.

В октябре стало известно о недовольстве российской модели Ирины Шейк романом Брэдли Купера и Джиджи Хадид. По словам анонимных источников, манекенщица специально предстает перед папарацци в откровенных нарядах, поскольку ее злит быстрое развитие отношений между знаменитостями.

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      Мария Винар
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