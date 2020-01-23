В Китае из-за вируса закрыли еще два города и отменили все празднования

В Китае временно закрыли сообщение еще двух городов из-за смертельного вируса 2019-nCoV, а Пекин отменил все празднования в честь Китайского нового года. Об этом сообщает Reuters.

В частности, власти страны отменили автобусное и железнодорожное сообщение с городом Хуанган, где проживает около семи миллионов человек, и городом-миллионником Эчжоу в провинции Хубэй.

В это же время правительство столицы страны — Пекина — отказалось от проведения всех крупных новогодних мероприятий, включая храмовые ярмарки.

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22 января Китай закрыл Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Власти временно отменили авиарейсы, автобусы и поезда из города. Также сообщалось о закрытии въезда в Ухань для междугородних автобусов. Пассажиров на вокзалах и в аэропортах начали тщательно обследовать.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Китайский Новый год в 2020 году празднуется 25 января.

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