Смертельный вирус из Китая нашли в еще двух странах

Китайский смертельный коронавирус 2019-nCoV обнаружили у пациентов еще в двух странах — Вьетнаме и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Вьетнама, положительным результат тестирования на вирус оказался у двух граждан Китая. Отец и сын были госпитализированы в Хошимине 22 января после того, как у них поднялась температура. Отмечается, что сын недавно приехал из китайского города Ухань, где началась эпидемия.

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Кроме того, коронавирусом заразилась индийская медсестра, работающая в больнице в южной части Саудовской Аравии. По данным госминистра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, в общей сложности тестирование проходили около 100 женщин, которые находились в карантине. У одной из них вирус подтвердился, сейчас она проходит лечение.

Ранее в Китае временно закрыли сообщение еще двух городов — Хуанган и Эчжоу — из-за 2019-nCoV, а Пекин отменил все празднования в честь Китайского нового года. 22 января Китай закрыл Ухань, где были обнаружены первые зараженные.

По последним данным, от коронавируса погибли 17 человек, более 600 заразились. Большинство пострадавших находится в Китае, однако несколько случаев ранее выявили за его пределами: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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