Россияне расхотели отдыхать в Китае

Российские туристы расхотели отдыхать в Китае из-за информации о вспышке смертельного коронавируса. Об отказах от туров в страну пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как сообщает издание, компания «Интурист» зафиксировала случаи отмены бронирований в своей системе. По словам представителей туроператора, речь идет в основном о путевках на остров Хайнань.

Кроме того, обстановка в Китае повлияла на спрос и на другие популярные направления, в частности, в Таиланд и Вьетнам. «Агенты и туристы обеспокоены, в контакт-центр "Интуриста" поступают звонки с вопросами, насколько отдых в этих странах Юго-Восточной Азии безопасен», — прокомментировали в агентстве.

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22 января россияне, побывавшие в Китае с тех пор, как там были выявлены первые случаи заражения смертельным коронавирусом, раскрыли реальную ситуацию в регионе. Один из них, в частности, рассказал, что ситуация с вирусом может быть «хуже, чем пишут в прессе».

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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