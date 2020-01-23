Стало известно о новых госпитализированных с подозрением на коронавирус в России

В аэропорту Перми обследуют пассажирку с высокой температурой, прилетевшую из Китая, в связи с подозрением на смертельный коронавирус. Сообщение пресс-секретаря авиагавани Евгения Кузнецова публикует «Интерфакс».

По его словам, туристка прибыла в Россию рейсом из Саньи, остров Хайнань, днем в четверг, 23 января. «В связи с тем, что на борту обнаружен пассажир с признаками болезни, из самолета не выпускали около 20 минут, на борт вызвали медиков», — пояснил Кузнецов. Однако по результатам анализов опасного заболевания медики не выявили.

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Кроме того, с подозрением на коронавирус госпитализировали пассажира, прибывшего в Магадан из Республики Корея, заявила РИА Новости главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Елена Кузьменко. В настоящее время он находится в одной из местных больниц под наблюдением врачей.

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22 января россияне, побывавшие в Китае с тех пор, как там были выявлены первые случаи заражения смертельным коронавирусом, раскрыли реальную ситуацию в регионе. Один из них, в частности, рассказал, что ситуация с вирусом может быть «хуже, чем пишут в прессе».

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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