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22:10, 14 июля 2026Россия

Мужчина выстрелил в лицо прохожему в российском городе

«112»: Мужчина выстрелил прохожему в лицо сигнальным пистолетом в Архангельске
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Мужчина выждал момент и выстрелил прохожему в лицо сигнальным пистолетом в Архангельске. Нападавшего задержали, сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, мужчина несколько часов караулил пострадавшего во дворе. Дождавшись подходящего момента, он подошел к ничего не подозревавшему прохожему, задал ему вопрос, а затем произвел выстрел ему в лицо и скрылся с места происшествия.

Очевидцы услышали громкий хлопок, который также привлек внимание правоохранителей. Стражи порядка задержали стрелка. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Он уже попадал в поле зрения полицейских.

Теперь виновнику инцидента грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудницу МФЦ «Мои документы». Нападение произошло в здании учреждения.

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