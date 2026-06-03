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Силовые структуры
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16:54, 3 июня 2026Силовые структуры

Сотрудницу МФЦ пырнули ножом прямо в здании учреждения

В Москве мужчина набросился с ножом на сотрудницу МФЦ «Мои документы»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве мужчина набросился с ножом на 29-летнюю сотрудницу учреждения, расположенного на улице Борисовские пруды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Прямо в здании учреждения мужчина не менее трех раз ударил ее ножом в шею. Потерпевшая госпитализирована в одну из городских больниц, ее состоянии стабильное, заявили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Нападавший задержан.

«МК» сообщает, что преступление произошло в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы».

Ранее нападение на МФЦ в другом районе столицы было совершено 7 декабря 2021 года. Тогда отставной офицер Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

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