Устроивший стрельбу в МФЦ Москвы отказался поверить в убитых им людей

Отставной офицер Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ Москвы 7 декабря, не верит в то, что убил двух человек. Об этом сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, пишет «Московский комсомолец».

Он хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе погибших, так как считает, что пули из его самодельного пистолета не могли быть смертельными.

В настоящее время Глазов находится в камере с другими заключенными, ведет себя относительно спокойно. Адвокат по назначению Петр Колдов рассказал, что его подзащитный признает, что стрелял из-за конфликта с медицинской маской, которую отказался надевать. При этом он не признает вину, выражая сомнения в том, что есть убитые и пострадавшие. Глазов поверит в это после того, как лично увидит их.

Защитник полагает, что расследование дела завершится быстро, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили всех очевидцев. Также взяты показания у врачей и участкового, которые должны были следить за имевшим психиатрический диагноз мужчиной с боевыми навыками. Сам он считает себя здоровым, хотя после лечения в психбольнице его в 2009 году лишили лицензий на оружие и изъяли охотничьи ружья «Сайгу» и «Бекас», которые хранились дома в сейфе.

При этом Глазов всегда был вооружен ножом и держал в машине биту, опасаясь нападения «врагов», а затем изготовил пистолет.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.