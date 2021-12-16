Защита заявила о возможности освободить от наказания стрелка из МФЦ Москвы

Устроившего стрельбу в МФЦ Москвы отставного офицера Сергея Глазова могут освободить от наказания за совершенное им преступление и отправить на принудительное лечение в связи с психическим заболеванием. О такой возможности заявил ТАСС его адвокат Петр Колдов.

По его словам, стрелку предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, и если он будет признан невменяемым, то его освободят от наказания — вместо этого Глазов отправится в психбольницу. В 2009 году у него диагностировали психическое заболевание.

В случае если специалисты сочтут, что он отдавал отчет своим действиям и был вменяем в момент совершения нападения, он будет привлечен к уголовной ответственности за убийство двоих человек и покушение еще на нескольких, кто получил ранения. Решение о судьбе обвиняемого будет принимать суд, подытожил защитник.

Ранее 16 декабря член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что Глазов не верит в гибель людей, так как считает, что выстрелы из его самодельного пистолета не могли быть смертельными.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетний ребенок, пострадали.