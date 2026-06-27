Трамп представил дизайн паспорта США со своим портретом

Трамп представил новый дизайн американского паспорта со своим портретом

Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн американского паспорта со своим портретом на первой странице. Соответствующий пост он опубликовал в Truth Social.

«Новый паспорт США, говорящий: "Добро пожаловать, но будь хорошим"», — написал глава государства.

Портрет Трампа на внутренней стороне документа окружен текстом декларации независимости Штатов и его подписью снизу. На другой странице размещена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», изображающая отцов-основателей США. Запуск лимитированной серии паспортов будет приурочен к 250-летию страны в июле.

Ранее Трамп похвастался своей популярностью. «Мои настоящие рейтинги в опросах самые высокие за все время. Спасибо!!!» — написал он.