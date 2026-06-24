Трамп похвастался популярностью на фоне падения рейтингов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его настоящие рейтинги рекордно высоки. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Мои настоящие рейтинги в опросах самые высокие за все время. Спасибо!!!» — написал Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщило, что рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его второго срока на посту президента США. Он составил 34 процента.

Доля не одобряющих его деятельность достигла 64 процентов.