Путин поздравил выпускников российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства указал, что самое главное для вчерашних школьников — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. «Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — сказал Путин.

В 2026 году из российских школ выпускаются более 663 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее первая учительница Путина Вера Гуревич рассказала, что будущий глава государства в школе любил гуманитарные предметы. Она назвала российского лидера гуманитарием чистейшей воды, пояснив, что такие предметы, как химия и математика, были «не его».