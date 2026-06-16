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19:27, 16 июня 2026Россия

Учительница Путина рассказала о его интересах в школе

Учительница Путина Гуревич рассказала, что президент любил историю и литературу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что будущий глава государства в школе любил гуманитарные предметы. Об этом она заявила в интервью с RT.

Гуревич назвала российского лидера гуманитарием чистейшей воды, пояснив, что такие предметы, как химия и математика, были «не его».

По словам собеседницы издания, Путину нравились такие предметы, как история и литература. Гуревич добавила, что президент также был способным к изучению иностранных языков. «Для этого должна быть прекрасная память. И он способен к языкам, очень способен», — отметила она.

Ранее Гуревич рассказала, что в школе президент был закрытым лидером. С ее слов, он никогда не выставлял себя напоказ, но в коллективе его считали лидером.

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