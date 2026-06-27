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Из жизни
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00:58, 27 июня 2026Из жизни

Жившую среди гор мусора трехлетнюю девочку заели вши

В США жившую среди гор мусора трехлетнюю девочку заели вши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bruno Guerrero / Unsplash

В Соединенных Штатах трехлетнюю девочку, жившую среди гор мусора, заели вши. Об этом пишет New York Post.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя содержалась в квартире, заваленной мусором и отходами. Позже жилье было признано непригодным для проживания. По данным следователей, при осмотре тела ребенка было обнаружено множество вшей на голове и лице. Тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая вызвала поражение сердца и внутренних органов.

Также у девочки были сильно разрушены зубы, а состояние здоровья свидетельствовало о длительном отсутствии надлежащего ухода. Отец мать ребенка были приговорены к четырем годам лишения свободы.

Ранее работа специалистки по борьбе с вшами попала на видео и вызвала отвращение у зрителей. Австралийская блогерша Рач (Rach) зарегистрирована на платформе под никнеймом trashywashyy. В одном из своих видео она показала подписчикам процесс удаления вшей, захвативших, по ее словам, голову 13-летней девочки.

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