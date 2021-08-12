«Захватившие» голову ребенка вши попали на видео и вызвали отвращение у зрителей

Работа специалистки по борьбе с вшами попала на видео и вызвала отвращение у зрителей. Соответсвующий ролик появился в TikTok и набрал около 50 миллионов просмотров.

Австралийская блогерша Рач (Rach) зарегистрирована на платформе под никнеймом trashywashyy. В одном из своих видео она показала подписчикам процесс удаления вшей, захвативших, по ее словам, голову 13-летней девочки.

Вначале Рач крупным планом сняла яйца паразитов, отложенные у корней волос ребенка. «Как видите, они полностью захватили ее голову. Я думаю, вшей у нее больше, чем луковиц волос», — комментировала автор ролика.

После этого женщина принялась вычесывать вшей гребнем с частыми зубьями, предварительно окуная его в специальный раствор. Она рассказала, что для решения проблемы она зачастую сбривает волосы своим клиентам, однако в данном случае хочет сохранить красивые длинные локоны девочки.

На последующих кадрах видно, как насекомые ползают по шее и одежде ребенка, а также падают на пол и в обувь Рач. «Им не хватает места на в ее волосах, поэтому они выползают на лицо и сосут кровь», — пояснила блогерша.

Австралийка не показала конечный результат работы, однако сняла вычесанных мертвых паразитов, спрессованных стеклом.