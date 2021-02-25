Женщина расчесала дочь, показала гребень и напугала подписчиков

Мать показала вшей в волосах своего ребенка, рассказала о методах борьбы с ними и напугала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @nitpickerperth провела по волосам дочери специальным гребнем с частыми металлическими зубьями. Затем женщина показала множество вшей, появившихся на расческе. По ее словам, девочка была заражена педикулезом больше восьми недель. «Вот что происходит, если ребенок не позволяет себя проверять», — подписала она ролик, набравший больше пяти миллионов просмотров.

Подписчики героини испугались и выразили свое недоумение в комментариях. «Это заставило меня вздрогнуть», «Это просто жестоко», «Отрежь ей волосы покороче и беги оттуда», «У меня после просмотра все чешется», «Боже, мне ее очень жалко», — писали они.

Женщина объяснила, что для предотвращения педикулеза нужно регулярно проверять волосы и прочесывать их гребнем, чтобы иметь возможность обнаружить заражение на начальной стадии.

Ранее в феврале девушка раскрыла оптимальную частоту мытья головы для быстрого роста волос. Журналистка Алекса Серовик (Alexa Serowik), на которую в соцсети подписаны 154 тысячи человек, заявила, что моет голову два раза в неделю. «Вам нужно приучить к этому ваши волосы. Это очень важно для роста — они привыкнут к такой частоте и начнут вырабатывать меньше жира», — объясняет автор ролика.