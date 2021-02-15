Раскрыта главная ошибка при мытье головы

Парикмахер раскрыла главную ошибку при мытье головы. На пост, появившейся в ее Twitter-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Стилистка по имени Фелисити (Felicity) рассказала, что необходимо мыть волосы шампунем два раза, а не один. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее. «А при втором использовании шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию», — пояснила эксперт.

Помимо этого, парикмахер посоветовала пользователям наносить очищающее средство только на корни волос, поскольку остальным прядям для промывки достаточно пены, которая образуется во время мытья. Фелисити объяснила, что влажные волосы можно расчесывать только после применения кондиционера.

Кроме того, по мнению Фелисити, чтобы качество волос не портилось, лучше мыть их не чаще 2-3 раз в неделю.

Ранее в январе известный парикмахер поделился правильным способом мытья головы. Американец Брэд Мондо (Brad Mondo) рассказал, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.