Названа оптимальная частота мытья головы

Сотрудники нескольких американских салонов красоты назвали оптимальную частоту мытья головы. Их советы приводит The Sun.

По мнению основателя одноименного нью-йоркского салона Джулиана Фарела, мыть голову с шампунем и кондиционером стоит не чаще 2-3 раз в неделю, а ежедневное мытье наносит серьезный вред волосам. «При ежедневном мытье шампунь лишает кожу головы натурального жира, что приводит к сухости и ломкости волос», — объяснил специалист.

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Если волосы ломкие, то их стоит мыть еще реже. Звездный стилист Поль Кучинелло считает, что поврежденные от частых укладок волосы следует мыть максимум два раза в неделю.

Еще один эксперт — стилист американской сети салонов Bauhaus Скотт Миллер — тоже высказался против ежедневного мытья. «Не следует мыть голову каждый день, если только вы ударно не позанимались в спортзале или не прошли мимо пыльной стройки», — рекомендует он.

В феврале бьюти-эксперты перечислили привычки женщин, которые разрушают их красоту, а также дали советы, как избежать распространенных бьюти-ошибок. В частности, они рекомендуют следить за температурой воды во время мытья головы, в особенности это касается обладательниц жирных волос.

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