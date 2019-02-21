Ценности
 
Последние новости
Песков рассказал о недовольстве Путина
В скандале вокруг массовой драки в Москве нашли «оружие пострашнее танка»
Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съемками «Гарри Поттера»
Остановивший движение ради хромого пса гаишник обрел международное признание
Родившийся без мозга ребенок «нарастил» его
Тактаров сравнил получившего удар в пах Харитонова с Неймаром
Пенсии россиян захотели разрешить передавать по наследству
Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
Новости партнеров

Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин

Перейти в «Мою Ленту»

Бьюти-эксперты перечислили привычки женщин, которые разрушают их красоту, а также дали советы, как избежать распространенных бьюти-ошибок. Об этом сообщает The Sun.

Во-первых, стилисты рекомендуют следить за температурой воды во время мытья головы, в особенности это касается обладательниц жирных волос. «Вам лучше всегда мыть голову чуть прохладной водой. Горячая вода стимулирует сальные железы в коже головы, и они начинают выделять больше жира», — пояснил креативный директор лондонской сети салонов красоты Headmasters Salons Эндрю Бартон.

Бартон также порекомендовал не наносить на волосы масла перед сушкой феном или укладкой плойкой, так как они усиливают вредоносное воздействие инструментов.

Во-вторых, визажисты утверждают, что использовать сияющий бронзатор в качестве средства для контуринга бессмысленно. Для этих целей подходят исключительно матовые тональные крема или пудры.

В-третьих, косметологи посоветовали избегать попадания крема для кожи вокруг глаз на веки. Многие средства содержат глубоко увлажняющие ингредиенты, в результате воздействия которых глаза могут выглядеть опухшими. Более того, такие кремы следует наносить легкими прикосновениями и ни в коем случае не втирать, поскольку это может спровоцировать раздражение тонкой кожи вокруг глаз.

Наконец, визажисты объяснили, как избежать быстрого засыхания туши для ресниц. По их словам, ошибкой многих является попытка зачерпнуть побольше туши интенсивными движениями щеточки вверх и вниз внутри тюбика. В результате этих движений в тюбик загоняется воздух, который и приводит к высыханию продукта.

В октябре 2018 года основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер назвал главные ошибки, которые совершают женщины во время укладки волос. Так, например, секрет красивых волос заключается не в количестве нанесенных на них средств, а в правильной сушке головы после мытья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The six biggest beauty mistakes you don’t even realise you’re making
Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос
Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Ценности
Ценности00:0120 февраля

Немецкий бунтарь

Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
10:15Сегодня

Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда

20:5318 февраля

Косметический бренд Тины Канделаки оценили в миллион евро

08:55Сегодня

Для российских военных создали новый телефон

Ценности00:0419 февраля

Восточная война

Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
18:4518 февраля

Volvо захотел решить проблему загрязнения планеты

17:1820 февраля

Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе

21:3020 февраля

Обвиненная в мошенничестве Ким Кардашьян оправдалась

ЦенностиПартнерский материал

Не только в Питере — пить

Жизненно важный тест
12:1318 февраля

Boss представил новую классику

14:5020 февраля

Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее

02:2020 февраля

Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Песков рассказал о недовольстве Путина
Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Ираку отдали полторы сотни джихадистов
Китайские воспитатели поиздевались над детьми в Италии и были арестованы
Неизвестные напали на консульство Венесуэлы
Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии
Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой
«Угроза не исчезла»
 
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией
Эстония начала подготовку к войне
Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»
Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Все материалы
Наука и техника
Путин рассказал о супероружии России
«Посейдон», «Циркон» и «Кинжал»: что будет защищать страну от врагов
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
У Су-57 обнаружилось «лицо»
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба
Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Намерение бывшего чемпиона UFC покинуть спорт связали с Нурмагомедовым
Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов
Жена Кокорина оценила влияние СИЗО на мужа
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Активисты устроили погром и сорвали показ черной комедии о блокадном Ленинграде
Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съемками «Гарри Поттера»
Леди Гага разорвала помолвку
Вышел трейлер документального фильма о педофилии Майкла Джексона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин
Для российских военных создали новый телефон
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Турист ударил жену на глазах у прохожих и стал фигурантом дела
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице
Британка попросила сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Все материалы