Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос

Основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер (Anthony Nader) назвал главные ошибки, которые совершают женщины во время укладки волос. Его слова приводит The Sun.

Стилист заверяет, что секрет красивых волос заключается не в количестве нанесенных на них средств, а в правильной сушке головы после мытья. «Лучшее, что вы можете сделать во время сушки — это оставить насадку-концентратор на фене. Она верно распределяет потоки воздуха по длине, благодаря чему волосы выглядят гладкими и сияющими», — разъяснил Нейдер.

Одна из самых распространенных ошибок — начинать сушить волосы сразу после мытья. Перед укладкой феном эксперт порекомендовал промокнуть волосы полотенцем и дать им просохнуть самостоятельно.

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Кроме того, волосам вредит чрезмерное использование бьюти-средств. «Избыточное количество продуктов затруднит сушку, сделает корни жирными и лишит волосы объема», — пояснил стилист.

Еще один совет Нейдера — разделить волосы на пряди и сушить каждую отдельно. Он также не рекомендует пользоваться самым мощным режимом фена.

В сентябре звездный стилист Люк Хершесон посоветовал женщинам отказаться от щетки во время сушки волос. По словам Хершесона, массажная щетка причиняет сильный вред влажным волосам.

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