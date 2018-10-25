Ценности
 
Последние новости
Кубань начала готовиться к новому удару стихии
Наводнение смыло группу иорданских школьников
Названа новая угроза здоровью сердца
Российский город-миллионник окутало вонью
Женщина спасла умиравшего мужа и родила
Церковь Московского патриархата на Украине обклеили плакатами со Сталиным
В московских аэропортах разрешили лежать на полу и кататься верхом
Появилось новое видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала
Новости партнеров

Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос

Перейти в «Мою Ленту»

Основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер (Anthony Nader) назвал главные ошибки, которые совершают женщины во время укладки волос. Его слова приводит The Sun.

Стилист заверяет, что секрет красивых волос заключается не в количестве нанесенных на них средств, а в правильной сушке головы после мытья. «Лучшее, что вы можете сделать во время сушки — это оставить насадку-концентратор на фене. Она верно распределяет потоки воздуха по длине, благодаря чему волосы выглядят гладкими и сияющими», — разъяснил Нейдер.

Одна из самых распространенных ошибок — начинать сушить волосы сразу после мытья. Перед укладкой феном эксперт порекомендовал промокнуть волосы полотенцем и дать им просохнуть самостоятельно.

Кроме того, волосам вредит чрезмерное использование бьюти-средств. «Избыточное количество продуктов затруднит сушку, сделает корни жирными и лишит волосы объема», — пояснил стилист.

Еще один совет Нейдера — разделить волосы на пряди и сушить каждую отдельно. Он также не рекомендует пользоваться самым мощным режимом фена.

В сентябре звездный стилист Люк Хершесон посоветовал женщинам отказаться от щетки во время сушки волос. По словам Хершесона, массажная щетка причиняет сильный вред влажным волосам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
WHAT A BLOW This is why you should NEVER ditch the hairdryer nozzle… and four other styling mistakes we are all making
Разоблачены губительные привычки женщин
Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Ценности
Ценности00:0824 октября
Мадонна

Сердцеедки

Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
14:13Сегодня

Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду

13:3923 октября

Фаберже и Rolls-Royce создали яйцо «Дух экстаза»

13:13Сегодня

Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга

Ценности00:02 4 октября
Софи Лорен

Свободные связи

Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
16:3917 октября

Выбрана лучшая одежда для перелета

16:23Сегодня

Объявлены самые стильные модели свадебных платьев

12:00Сегодня

Ким Кардашьян отфотошопила ягодицы и опозорилась

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
00:5117 октября

Paul Smith открылся в Поволжье

20:3024 октября

Назван самый популярный в мире бренд одежды

16:3324 октября

Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд

Россия
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
Россияне исключили причастность ГРУ к отравлению Скрипалей
Россиянка вскрыла вены на полицейской выставке «Интерполитех»
Жители Сочи испугались дефицита топлива и устроили коллапс
Все материалы
Мир
«Молодому льву простят и убийство»
 
Россия решила не повторять ошибок СССР
Китай нашел спасение от прослушки iPhone
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Трамп отправил военных против каравана мигрантов
В ЦРУ послушали запись убийства журналиста
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Церковь Московского патриархата на Украине обклеили плакатами со Сталиным
Обсуждение медицины на украинском ТВ закончилось мордобоем
Европа обвинила Россию в попытке захвата Азовского моря ради украинской нефти
Украинцев припугнули заходящими в Азовское море российскими кораблями
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Сечин выступил с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме
Сечин рассказал о перспективах российской нефтяной отрасли
В En+ Development рассказали о минусах «перекрестки» для населения
Украина приготовилась к получению нового кредита
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Привидение год воровало деньги у сибирячки и оказалось бывшим мужем
Потоп вмешался в решение судьбы руководства Сочи
В Дагестане начальник отдела ГИБДД избил водителя и получил дело
Оружие россиян предложили оснастить датчиками слежения
Все материалы
Наука и техника
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
В Америке нашли древнейшее оружие
Названа новая угроза здоровью сердца
C-400 нашли «неродившиеся» цели
Названа неожиданная опасность высокого роста
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Появилось новое видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Кокорин рассказал об обманутых ожиданиях из-за бойни в Керчи
Обедневший «Анжи» оштрафовали из-за Кокориных
Друг Макгрегора ответил на предложение Кадырова подраться с другом Нурмагомедова
Тренера «Реала» спасли от немедленного увольнения
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Все материалы
Культура
«Я не переношу, когда поднимают руку на детей»
Жан-Клод Ван Дамм о боевых сценах, родине и Алене Делоне
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Автору худшей песни года запретили петь
Умер актер из «Возвращения живых мертвецов»
Рэпер предпринял четвертую попытку самоубийства и умер
Назван лучший фильм ужасов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Пропавший самолет разглядели на картах Google
Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни
Простой вопрос о компакт-дисках поставил молодежь в тупик
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду
Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос
Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга
Объявлены самые стильные модели свадебных платьев
Все материалы
Путешествия
«В Австралии все пауки хотят вас убить»
Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова
Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны
В московских аэропортах разрешили лежать на полу и кататься верхом
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Все материалы
Из жизни
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Женщина спасла умиравшего мужа и родила
Популярный актер продал брата за бесценок и пожалел
Мать оставшегося в одиночестве на день рождения мальчика пожалела о славе
Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку
Все материалы
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Hyundai показал первое изображение нового электрического кроссовера
Volvo выпустила ролик с подтягивающимися экскаваторами
Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition
Все материалы
Дом
Попробуй накопи
Почему россияне останутся без дешевого жилья
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Названы сроки выселения «Дома-2»
Квартиры в Москве рекордно подорожали
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Все материалы