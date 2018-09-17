Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин

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Звездный стилист Люк Хершесон (Luke Hersheson) порекомендовал женщинам отказаться от расчески во время сушки волос. Об этом сообщает Mirror.

По словам Хершесона, плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном. «После этого вы можете придать волосам объем с помощью круглой расчески. Плоскую щетку я практически никогда не использую. Сначала лучше высушить руками, а затем выпрямить утюжком», — посоветовал эксперт.

Хершесон также заметил, что большинство женщин тратят деньги на совершенно ненужные средства для волос, которые не приносят никакой пользы. «Мусс для укладки с термозащитой и лак для волос — это все, что вам нужно», — заявил он и добавил, что лучшие бьюти-продукты необязательно должны быть брендовыми и дорогими.

В августе пятилетняя жительница Тель-Авива Миа Афлало прославилась в соцсетях благодаря аномально густым для своего возраста волосам. Афлало уже снималась для британского модного издания Vogue, после чего стала особенно популярна в Instagram. На данный момент у девочки около 50 тысяч подписчиков.

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