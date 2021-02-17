Девушка раскрыла оптимальную частоту мытья головы для быстрого роста волос

Девушка, которой удалось отрастить волосы до уровня талии, раскрыла оптимальную частоту мытья головы для достижения такого результата. На ставшие вирусным в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Журналистка Алекса Серовик (Alexa Serowik), на которую в соцсети подписаны 154 тысячи человек, заявила, что моет голову два раза в неделю. «Вам нужно приучить к этому ваши волосы. Это очень важно для роста — они привыкнут к такой частоте и начнут вырабатывать меньше жира», — объясняет автор ролика.

Кроме того, во время процедуры девушка порекомендовала использовать специальный массажер для кожи головы, который стимулирует прилив крови к луковицам волос и таким образом ускоряет их рост.

Публикация Серовик набрала 14,6 тысячи просмотров.

В феврале парикмахер раскрыла главную ошибку при мытье головы. Стилистка по имени Фелисити (Felicity) рассказала, что за один прием душа волосы необходимо мыть шампунем не один раз, а два. По ее словам, таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.