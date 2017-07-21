Delta Airlines отказала американской семье в перелете из-за вшей

Американская авиакомпания Delta Airlines отказала в перелете семье туристов из-за вшей у одного из их детей. Спортивный журналист Клэй Трэвис (Clay Travis) написал о произошедшем с ним и его родными инциденте на своем сайте Out Kick the Coverage.

По словам мужчины, в субботу, 15 июля, он с женой и тремя детьми в возрасте девяти, шести и двух лет летел из Парижа в Миннеаполис лайнером Delta Airlines. По прибытии семья должна была пересесть на стыковочный рейс перевозчика в их родной город Нэшвилл в штате Теннесси.

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Однако во время перелета из Франции в США чета Трэвисов обнаружила, что у их шестилетнего сына завелись вши. Это заметили и стюардессы Delta Airlines. После приземления в Миннеаполисе семью не выпускали из лайнера, пока их детей не проверили медики.

Затем сотрудник перевозчика в аэропорту заявил путешественникам, что им не позволят летать рейсами авиакомпании до тех пор, пока сына Трэвисов не избавят от вшей и пока всю семью не проверят на наличие этих паразитов. В доказательство туристы должны будут представить справки от врача, пояснил работник Delta Airlines. В итоге после осмотра и лечения семья улетела домой рейсом другой авиакомпании Southwest Airlines.

В Delta Airlines такие меры объяснили заботой о здоровье и безопасности пассажиров и своих подчиненных, передает телеканал Fox News. Там также заявили, что свяжутся с Трэвисами, чтобы урегулировать данную ситуацию. Вместе с тем сам журналист отметил, что представители перевозчика не обращались к нему или его жене.

Согласно правилам авиакомпаний США, пассажиры со вшами не могут быть допущены к перелету.

В начале июля семью с тремя детьми сняли с рейса американской авиакомпании JetBlue без объяснения причин.