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Перелет с сюрпризом

15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

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Фото: Thomas Sbampato / Globallookpress.com

Любое авиапутешествие — особое приключение. Даже те, у кого за плечами тысячи часов в воздухе, испытывают радостное волнение, в очередной раз ступая на борт самолета. Но так ли много мы знаем об авиации, в том числе пассажирской? «Лента.ру» собрала 15 фактов, которые могут пригодиться авиатуристам.

За всю историю авиации бесследно исчезли 85 самолетов

C 1948-го по 2014 год пропали 85 самолетов, в том числе 26 пассажирских. 59 раз это происходило над морями и океанами.

Последний и наиболее известный случай — исчезновение самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом 370 из Куала-Лумпура в Пекин. Boeing 777-200ER пропал 8 марта 2014 года, в январе 2017 года его поиски были прекращены.

Салон экономкласса безопаснее, чем бизнес-класса

Эксперты сходятся во мнении, что самые безопасные места в самолете находятся ближе к хвосту, то есть в экономклассе. История знает всего несколько случаев, когда пассажиры или экипаж выживали при падении лайнера.

Одна из немногих оставшихся в живых — Лариса Савицкая. Летом 1981 года они с мужем возвращались с отдыха на море. На борту Ан-24РВ, следующего рейсом 811 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, было много свободных мест, и супруги пересели в хвост лайнера (хотя билеты у них были на места в середине салона).

В воздухе самолет столкнулся с бомбардировщиком Ту-16. Находившиеся в обеих машинах люди погибли, выжила только Савицкая, спланировавшая в своем кресле с пятикилометровой высоты вместе с частью корпуса в березовую рощу. Спустя два дня ее обнаружили спасатели. Сотрясение мозга, переломы позвоночника в пяти местах, переломы руки и ребер, выбитые зубы... Но она осталась жива.

Авиадиспетчеры очень богаты

Российских авиадиспетчеров можно назвать хорошо обеспеченными людьми, а вот их западные коллеги — практически миллионеры. В 2015 году Фрэн Слейтер, поработавшая в нескольких британских аэропортах, рассказала The Telegraph, что средняя зарплата авиадиспетчеров — около 80 тысяч фунтов (более 100 тысяч долларов) в месяц.

Кислорода в маске хватит на 12 минут

Кислородными масками, которые выпадают из потолка салона в случае разгерметизации самолета или в других нештатных ситуациях, можно пользоваться в течение 12-15 минут. Обычно проблемы с разгерметизацией решаются за несколько минут, так что этого вполне достаточно.

Стюардессы выпивают конфискованный у пассажиров алкоголь

Возможно, не всегда. Скорее всего, такие случаи носят единичный характер. Однако Джейсон Харрингтон, работавший в американской Администрации транспортной безопасности (TSA) с 2007 по 2013 год, в интервью изданию Politico утверждал, что экипаж после рейса употребляет все изъятое у пассажиров спиртное.

Аварийные посадки — обыденность

Аварийные и непредвиденные посадки — на самом деле обычное дело. Они происходят с завидной регулярностью из-за тысячи различных причин: из-за загоревшихся гаджетов, драк, курения или упавших в обморок стюардесс. Один только лондонский Хитроу принимает ежегодно свыше 40 самолетов, идущих на экстренную посадку.

До половины пилотов засыпают во время полетов

Согласно исследованию Ассоциации британских пилотов, каждый второй пилот хотя бы раз в жизни во время полета клевал носом и даже спал. Это данные 2012 года. С тех пор нормы безопасности и организации работы пилотов существенно изменились, однако если брать во внимание неевропейские рынки, где авиабезопасность контролируется не столь строго, то статистика может быть еще плачевней.

Потерянный багаж продают на аукционах

Согласно международному законодательству, потерянный или забытый в аэропортах багаж хранится 90 дней. В некоторых странах или отдельных авиагаванях этот срок может быть выше. По прошествии времени хранения забытый багаж либо уничтожают/выкидывают, либо выставляют на аукционы. В одной только Великобритании на подобных торгах специализируются несколько домов — Wellers, Greasvys, BCVA. В Германии забытые на рейсах Lufthansa вещи можно купить на аукционах kofferaurkion24.de.

Однако надеяться на стоящую покупку не приходится. Кому нужны чемоданы с грязным бельем и бессмысленными сувенирами?

Под сиденьем может не оказаться спасательного жилета

Авиационный эксперт Джордж Хобика в интервью изданию Huffington Post рассказывал, что многие пассажиры берут (воруют) спасательные жилеты в качестве сувениров. В начале каждого рабочего дня сотрудники авиакомпании проверяют их наличие, однако за сутки самолет чаще всего совершает несколько рейсов.

Молнии постоянно бьют в корпус самолетов во время полетов, но это не страшно

Молнии нередко попадают в пассажирские лайнеры во время полета. Как рассказал «Ленте.ру» российский пилот Алексей Кочемасов, более известный в интернете как Летчик Леха, это происходит «очень и очень часто». Его коллега американец Патрик Смит, автор блога AskThePilot.com, уточняет: раз в два-три года.

Однако для современных самолетов молния не представляет никакой опасности. Разве что на корпусе выгорает пара-тройка заклепок. «Но это ни на что не влияет. Ставят новую заклепку и все. Времени занимает минут пять», — говорит Летчик Леха.

Профессор Ману Хадда, руководитель лаборатории Моргана Ботти по изучению молний в университете Кардиффа (Великобритания), поясняет, что конструкция современных самолетов, таких как Boeing 767 или Airbus A 350, действует примерно по тому же принципу, что клетка Фарадея. Корпус сделан из легкого углеродного композита, покрытого тонким слоем меди. Поэтому молния, попадая в самолет, проходит по его поверхности, не проникая внутрь.

Полеты длятся дольше из-за выгоды авиакомпаний

Иногда вылет рейсов по различным причинам откладывается на полчаса-час, а в конечный пункт самолет все равно прибывает вовремя. Так происходит из-за того, что авиакомпании подстраивают свое расписание и время полета под график аэропортов — чтобы не кружить над авиагаванью в ожидании разрешения на посадку, длительность некоторых рейсов сознательно увеличивается. То есть пилоты просто летят немного медленней. Это называется «график заполнения».

Дверь самолета невозможно открыть во время полета

Многие пьяные и просто неадекватные пассажиры, в том числе россияне, пытались открыть дверь лайнера во время полета — тщетно. Двери сконструированы таким образом, что всегда открываются наружу — иногда вбок, иногда вверх, но никогда вовнутрь. И из-за прижимной силы их просто невозможно открыть.

Пилоты никогда не скажут, если что-то пошло не так

В 99 процентах случаев пилоты не скажут о проблемах во время полета. Во-первых, потому что все их время уходит на то, чтобы разрешить нештатную ситуацию. Во-вторых, нельзя допустить панику, которая только усугубит положение.

Самолеты должны быть оборудованы пепельницами

Несмотря на повсеместный запрет на курение в самолетах, согласно распоряжению Федерального управления гражданской авиации США, все лайнеры должны быть оборудованы пепельницами в туалетах. Это сделано для того, чтобы даже если какой-то нарушитель решит покурить во время полета, окурок отправился не в унитаз — это гораздо опасней.

Прямо сейчас в мире летит 16 тысяч самолетов

Согласно данным сайта flightradar24, отслеживающего полеты всех самолетов в мире, в любое время дня и ночи в воздухе находится порядка 13 тысяч лайнеров. В летние месяцы этот показатель увеличивается до 16 тысяч.

Тимур Юсупов

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