Британскому курильщику вдвое увеличили срок заключения за пожар в самолете

Британцу Джону Коксу (John Cox) более чем вдвое увеличили срок заключения за курение на борту самолета, которое привело к пожару. Инцидент произошел во время рейса из Великобритании в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет газета Metro.co.uk.

В январе текущего года Кокс был приговорен к 4,5 года тюрьмы. Однако позднее апелляционный суд счел такое наказание слишком мягким. В итоге срок заключения увеличили до 9,5 лет.

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Упомянутый инцидент произошел в августе 2015 года на борту лайнера британской авиакомпании Monarch Airlines, летевшего из английского Бирмингема на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Кокс выпивал как перед рейсом, так и во время него, а затем решил покурить в уборной воздушного судна. Там он выбросил сигарету в мусорную корзину, что привело к возгоранию.

Бортпроводникам удалось потушить огонь. В итоге лайнер благополучно сел в Египте, где Кокса задержали местные силовики и выслали на родину. По возвращении в Великобританию мужчина был арестован и отдан под суд. Он признал себя виновным в том, что его действия представляли угрозу другим пассажирам и сотрудникам авиакомпании.

В сентябре 2016 года российского туриста задержали в Катаре за курение электронной сигареты за борту самолета.

