Пассажира летевшего из Вьетнама самолета задержали за конфликт с бортпроводником

Полицейские задержали в новосибирском аэропорту «Толмачево» избившего бортпроводника пассажира самолета авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Камрани, Вьетнам, в Сургут. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет, следовавший рейсом Камрань — Сургут, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки. Однако один из пассажиров, злоупотребивший во время полета алкоголем, спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его», — сказал собеседник агентства.

Информация о том, что пассажир в нетрезвом состоянии оскорблял проводника и выражался нецензурно, поступила в 20:10 по местному времени (16:10 мск), уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. После приземления к самолету прибыл наряд полиции, который задержал дебошира и доставил в дежурную часть, где он согласился пройти медосвидетельствование.

Сам задержанный заявил, что при посадке у него заложило уши. Он пожаловался бортпроводнику, однако тот, по его утверждению, ответил грубо, после чего завязалась словесная перепалка.

«По результатам медосвидетельствования будет принято решение о его возможном наказании», — рассказали в полиции, отметив, что самолет вылетел в пункт назначения без задержки.

В ноябре самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Лос-Анджелеса в Москву, совершил вынужденную посадку на малонаселенном канадском острове Баффинова Земля из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. В конце сентября воздушное судно, следовавшее из Пекина в Москву, экстренно село в Красноярске из-за пьяного хулигана. После этого мужчина был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство.