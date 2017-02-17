Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров

Полиция вывела из лайнера британской авиакомпании Easy Jet двух пассажирок, нарушавших порядок во время рейса. Попутчики дебоширок отреагировали на это одобрительными возгласами и аплодисментами, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел 14 февраля. Две женщины громко разговаривали и не реагировали на просьбы стюардесс вести себя тише во время полета из Праги в Лондон. В какой-то момент путешественницы выкрикнули фразу «Аллаху Акбар».

После приземления в лондонском аэропорту Станстед на борт лайнера поднялись полицейские. Они вывели дебоширок из самолета, провели с ними беседу, но задерживать их не стали.