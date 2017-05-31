Самолет в США экстренно сел из-за загоревшегося ноутбука

Самолет бюджетной американской авиакомпании JetBlue совершил экстренную посадку из-за возгорания ноутбука. Об этом в среду, 31 мая, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел накануне во время перелета из Нью-Йорка в Сан-Франциско. У одного из пассажиров загорелась батарея портативного компьютера, находившегося на багажной полке.

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Сотрудники лоукостера смогли потушить огонь своими силами. Капитан воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

После посадки на борт лайнера поднялись пожарные и провели проверку. Затем воздушное судно вылетело и благополучно добралось до Сан-Франциско. Самолет перевозил 158 пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.

В сентябре 2016 года лайнер американской авиакомпании Delta Airlines экстренно сел в аэропорту английского города Манчестер после того, как на его борту загорелся планшет Samsung.

